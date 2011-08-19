〔标题新闻〕法国总理重申反对推出欧元区共同债券而不进一步整顿财政,这可能危及法国评等

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
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*--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月6日 - 日前明显下挫的国债期货周一出现反弹，但中国银行间债市主要利率债收益率震荡小涨，显示公开市场逆回购利率上调等冲击过后，偏弱情绪未有改善；另外，短期流动性尚可，利率互换(IRS)稍降。
韩国银行股获得提振，因受特朗普上周下令检讨美国金融监管规定的影响。 KB金融集团 最多上涨2.3%，韩亚金融集团 涨2.4%，双双触及52 周来最高。 上涨和下跌个股分别为455档和343档。 三年期公债3月期货涨0.09点至109.50。 0247GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,137.7 1,147.6 日圆/韩元 10.1156/10 10.1233 韩国公债期货 * 109.50 109.41 韩国综合股价指数 2,078.64 2,073.16 --------------------------------------------------- * 为三年