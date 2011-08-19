〔标题新闻〕法国总理重申反对推出欧元区共同债券而不进一步整顿财政,这可能危及法国评等

韩国金融市场：韩元早盘跳升至近三个月高位，韩股小涨

韩国银行股获得提振，因受特朗普上周下令检讨美国金融监管规定的影响。 KB金融集团 最多上涨2.3%，韩亚金融集团 涨2.4%，双双触及52 周来最高。 上涨和下跌个股分别为455档和343档。 三年期公债3月期货涨0.09点至109.50。 0247GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,137.7 1,147.6 日圆/韩元 10.1156/10 10.1233 韩国公债期货 * 109.50 109.41 韩国综合股价指数 2,078.64 2,073.16 --------------------------------------------------- * 为三年