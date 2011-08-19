〔欧元债市〕德债期货升势暂歇,但疲弱经济将令升势保持完整

* 德债期货从纪录高位回落,但料将重启升势
* 经济可能提供新的忧虑因素
* 因投资人寻求收益,收益率曲线将继续趋平
路透伦敦8月19日电---德债期货周五下滑,获利了结拖累期货价格从昨日触及的纪录高位回落,但下周可能因经济疲弱的进一步迹象,德债期货将重拾升势.
德债期货跌半个大点,但本周仍劲扬逾两个大点,市场人士预计下周将刷新高位.
在美国公布的前瞻性经济数据低于预期後,对全球经济正重陷衰退的强烈担忧周四弥漫市场,股市大跌,避险资产获青睐.
尽管欧洲央行购买公债看来缓和了对意大利和西班牙公债收益率不断上涨的担忧,但一轮疲弱的经济数据令市场紧张情绪高涨.
Nordea首席分析师Niels From表示,下周将公布的数据中,前瞻性的德国IFO景气调查将备受关注,因欧元区的经济成长愈发仰仗德国的表现.
9月德债期货FGBLc1结算价报135.31,跌44个跳动点,10年期德债DE10YT=TWEB收益率升至2.10%,周四创下2.028%的纪录低点.
10/30年期德债收益率曲线明显趋平,因投资人在较长期公债中寻求收益,且为经济低迷的情况下收益率曲线愈发趋平调整仓位.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>