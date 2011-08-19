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市场报道 | 2011年 8月 20日 星期六 05:43 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因报导称美国春麦产量低及美元下滑

路透芝加哥8月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,有报导称美国春麦产量低,带动明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春麦期货大涨,提振CBOT市场.

美元走软也对小麦期货有带动作用.

但对美国经济可能重陷衰退的担忧以及对全球银行体系的忧虑不断加重,令小麦期货升势受限.

罗马尼亚农业部周五公布,今年该国小麦产量同比增加26%,约720万吨.

乌克兰农业部周五公布,截至8月18日,小麦收割率已达70%,一个月前约60%.

9月小麦期货的支撑位在50日移动均线切入位6.89-1/4美元,阻力位在100日移动均线切入位7.61美元,九日相对强弱指标(RIS)为63,处于中性技术区域.

指标CBOT-9月小麦合约WU1升23美分,报每蒲式耳7.30-3/4美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为66,346口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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