〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因美元疲弱和降雨忧虑

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透芝加哥8月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,交易商表示因周末前有空头回补,且投资人担心美国中西部急需的降雨可能不够.
美元疲弱也提供了支撑.
但对美国经济可能重陷衰退的担忧以及对全球银行体系的忧虑不断加重,令大豆期货升势受限.
一农业气象学家表示,预计本周末和下周美国中西部玉米和大豆种植区多数地区将有降雨.
中国一本地报纸周五表示,中国计划举行特别标售,出售400万吨储备大豆,此举料对美国大豆期货不利,但业内消息人士对此举质疑.
豆粕和豆油均追随大豆期货上涨.
CBOT-11月大豆SX1收高7-1/2美分,报每蒲式耳13.68-1/2美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1收高1.1美元,报每短吨354.1美元.9月豆油合约BOc1上涨0.12美分,报每磅55.39美分.
预估CBOT大豆成交量为104,137口,豆油成交49,441口,豆粕成交57,438口.
以下为CBOT农产品期货结算价:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 711.00 12.00 1.7% 13.0%
CBOT大豆Sc1 1359.75 7.75 0.6% -2.4%
CBOT豆粕SMc1 354.10 1.10 0.3% -4.4%
CBOT豆油BOc1 55.39 0.12 0.2% -4.1%
CBOT小麦Wc1 730.75 23.00 3.3% -8.0%
CBOT稻米RRc1 1674.50 -14.00 -0.8% 19.6%
EU小麦BL2X1 202.00 4.50 2.3% -20.0%
NYMEX原油期货CLc1 82.58 0.20 0.2% -9.6%
道琼工业指数.DJI 10,818 -173 -1.6% -6.6%
现货金XAU= 1847.60 23.75 1.3% 30.2%
欧元/美元EUR= 1.4393 0.0067 0.5% 7.8%
美元指数.DXY 73.9760 -0.2680 -0.4% -6.4%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1462 48 3.4% -17.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李军;审校 于春红
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
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