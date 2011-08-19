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市场报道 | 2011年 8月 20日 星期六 05:39 BJT

〔纽约汇市〕美元下滑,但如果经济持续低迷美元跌势将得以喘息

* 美元/日圆跌至纪录低点

* 市场关注美联储主席贝南克下周的讲话

* 汇市投机商增加对美元的空头押注

* 银行融资忧虑加重,料对美元有利

路透纽约8月19日电---美元兑日圆周五创新低,兑欧元走软,但如果全球经济愈发低迷,且带动避险买盘,美元跌势可能有望停歇.

欧元兑美元8月迄今上扬约0.3%,但美元兑日圆期内下挫了约1.2%.

华尔街日报报导称日本财务省财务官表示,当局没有经常干预市场的计划後,美元兑日圆应声下挫.

美元兑日圆JPY=EBS跌穿3月触及的上一纪录低点76.25日圆,盘中在电子交易平台EBS上跌穿76日圆,之後反弹,纽约尾盘跌0.1%,报76.48日圆,今年迄今大跌5.8%.

全球市场愈发波动令投资人对日圆和瑞郎等传统避险货币的兴致高涨.但日圆的波动性近期一直在降低,每日价格区间收窄.

Interactive Brokers高级市场分析师Andrew Wilkinson表示,"这不是仅靠日本央行单方面干预就能解决的."

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