〔纽约汇市〕美元下滑,但如果经济持续低迷美元跌势将得以喘息

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
* 美元/日圆跌至纪录低点
* 市场关注美联储主席贝南克下周的讲话
* 汇市投机商增加对美元的空头押注
* 银行融资忧虑加重,料对美元有利
路透纽约8月19日电---美元兑日圆周五创新低,兑欧元走软,但如果全球经济愈发低迷,且带动避险买盘,美元跌势可能有望停歇.
欧元兑美元8月迄今上扬约0.3%,但美元兑日圆期内下挫了约1.2%.
华尔街日报报导称日本财务省财务官表示,当局没有经常干预市场的计划後,美元兑日圆应声下挫.
美元兑日圆JPY=EBS跌穿3月触及的上一纪录低点76.25日圆,盘中在电子交易平台EBS上跌穿76日圆,之後反弹,纽约尾盘跌0.1%,报76.48日圆,今年迄今大跌5.8%.
全球市场愈发波动令投资人对日圆和瑞郎等传统避险货币的兴致高涨.但日圆的波动性近期一直在降低,每日价格区间收窄.
Interactive Brokers高级市场分析师Andrew Wilkinson表示,"这不是仅靠日本央行单方面干预就能解决的."
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透悉尼/惠灵顿2月6日 - 继上周触及三个月高点后，澳元周一下跌，因数据显示，澳洲12月零售销售不及预期，引发对该国经济缺乏动能的担忧。
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开