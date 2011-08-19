版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 20日 星期六 05:30 BJT

〔加拿大股市〕大跌1.5%,因经济衰退忧虑持续

路透多伦多8月19日电---多伦所证交所S&P/TSX综合指数周五连续第二日大跌,因投资人担心美国经济重陷衰退,拖累金融股和能源股大跌,且加拿大央行对全球经济风险发出警告.

加拿大股市稍早受避险的黄金升势带动一度上涨,但随着美股进一步下滑而扭转了升势.惠普(HPQ.N)财测转差以及公司变动增加了投资人的不确定性,拖累美股走势.

银行股跌幅最大,重挫逾3%.能源股也下挫2%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌179.24点,或1.47%,报12,007.47点,10大类股中有八种收低.本周该指数大跌4.3%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐