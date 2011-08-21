(重温稿)〔纽约汇市〕美元下滑,但如果经济持续低迷美元跌势将得以喘息

* 美元/日圆跌至纪录低点

* 市场关注美联储主席贝南克下周的讲话

* 汇市投机商增加对美元的空头押注

* 银行融资忧虑加重,料对美元有利

路透纽约8月19日电---美元兑日圆周五创新低,兑欧元走软,但如果全球经济愈发低迷,且带动避险买盘,美元跌势可能有望停歇.

欧元兑美元8月迄今上扬约0.3%,但美元兑日圆期内下挫了约1.2%.

华尔街日报报导称日本财务省财务官表示,当局没有经常干预市场的计划後,美元兑日圆应声下挫.

美元兑日圆JPY=EBS跌穿3月触及的上一纪录低点76.25日圆,盘中在电子交易平台EBS上跌穿76日圆,之後反弹,纽约尾盘跌0.1%,报76.48日圆,今年迄今大跌5.8%.

全球市场愈发波动令投资人对日圆和瑞郎等传统避险货币的兴致高涨.但日圆的波动性近期一直在降低,每日价格区间收窄.

Interactive Brokers高级市场分析师Andrew Wilkinson表示,"这不是仅靠日本央行单方面干预就能解决的."

投资者等待8月26日美联储主席贝南克在美国怀俄明州Jackson Hole的讲话,寻找决策者将如何计划处理金融市场的震荡.

去年在Jackson Hole举行的央行官员年会中,贝南克暗示推出第二套量化宽松政策的计划,消息将美元推向下跌轨道.

USAA Investments共同基金投资组合副总裁Didi Weinblatt对任何刺激经济的努力感到悲观.

"美联储可以做的实在不多,因为利率已不能再低了,"她说,"市场有很多焦虑不安情绪,一些问题是来自欧洲,而我确实看不到任何好的解决方法."

管理约40亿美元资产的Weinblatt表示,她一直留意买入高质素,高收益的公司债,但她说美国公债太昂贵了.

"无论发生什麽事,美元该受到没有可以替代其流动性及安全性的替代货币的事实所支持,"她说.

下周将公布的经济数据不多,备受注意的是周五美国公布第二季国内生产总值(GDP)修正数据.

太平洋投资管理公司投资长葛罗斯称,美国公债收益率在60年低点反映美国经济重陷衰退的可能性高.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=上涨0.4%,至1.4392美元.

欧元也受到欧洲央行买入欧元区外围国家公债的市场传言所提振.

根据周五商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,汇市投机者增加作空美元的头寸.

瑞郎周五也上涨,但对瑞士央行将可能再次行动抑制瑞郎升势的臆测限制了瑞郎升幅.

美元兑瑞郎CHF=最後跌1%,报0.7856瑞郎.欧元兑瑞郎EURCHF=下滑0.6%,报1.1308瑞郎,稍早在震荡交投中下挫约1%.

许多分析师预计,美元将受到假如金融机构将面临资金问题的迹象增加,美元需求将上升的观点所支持.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4395 1.4330 +0.45 +7.61 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.52 76.57 -0.07 -5.71 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 110.18 109.71 +0.43 +1.43 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.7849 0.7935 -1.08 -15.92 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6460 1.6516 -0.34 +5.52 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9899 0.9899 +0.00 -0.68 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0398 1.0385 +0.13 +1.91 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1303 1.1373 -0.62 -9.49 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8736 0.8673 +0.73 +1.91 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8160 0.8215 -0.67 +4.74 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.4627 5.4656 -0.05 -6.17 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8620 7.8301 +0.41 +0.93 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3929 6.4415 -0.75 -4.72 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2000 9.2306 -0.33 +2.44 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 李军/利棣儿

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