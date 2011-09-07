〔英国债市〕英债因股市上涨而走软,但欧元区债务忧虑提供支撑

路透伦敦9月7日电---英债周三盘中多数时间固守在平盘下方,因股市反弹,但分析师表示对欧元区债务危机的忧虑挥之不去,限制了英债的跌幅.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 .FTEU3在昨日触及两年收盘低点後,今日反弹3%.

12月英债期货FLGZ1结算价跌42个跳动点,报129.03,表现较可比德债期货FGBLZ1强44个跳动点.

德国宪法法庭周三驳回了旨在阻止德国参与援助希腊及其它欧元区国家的一系列诉讼,但表示议会在未来的援助行动中必须拥有更大发言权.[ID:nCN1950195]

分析师表示,英国工业生产数据逊于预期也为英债提供了支撑,且巩固了英国央行可能最终不得不重启资产购买计划提振低迷的经济复苏的臆测.

市场普遍预计英国央行在周四政策会议结束时将保持利率在0.5%.

10年期英债收益率GB10YT=RR升约5个基点,报2.34%,同可比德债EU10YT=RR的收益率差收窄约1个基点,报44基点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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