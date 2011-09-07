〔美国经济〕许多地区成长不均或放缓--美联储褐皮书

路透华盛顿9月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三发布的褐皮书称,疲弱的美国经济复苏近几周未出现任何加速的的迹象,部分地区成长转弱.

美联储褐皮书称,"经济活动继续以温和的步伐扩张,但部分地区称经济活动不均或转弱."

五个地区成长温和或小幅增长,而其馀七个地区则为"非常迟滞"或"更加缓慢".在7月初的褐皮书中,八个地区的成长被描述为放缓.

多数地区消费者支出增加,但截至8月底,数个地区除汽车外的支出持平或减少,美联储称,全国制造业状况良莠不齐,许多地区放缓.遭受重创的住宅地产市场总体仍然疲弱.

美联储称,价格压力降低,不过部分地区零售价格上扬.就业市场总体稳定,部分地区报告温和增长.(完)