〔美国经济〕许多地区成长不均或放缓--美联储褐皮书

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三发布的褐皮书称,疲弱的美国经济复苏近几周未出现任何加速的的迹象,部分地区成长转弱.
美联储褐皮书称,"经济活动继续以温和的步伐扩张,但部分地区称经济活动不均或转弱."
五个地区成长温和或小幅增长,而其馀七个地区则为"非常迟滞"或"更加缓慢".在7月初的褐皮书中,八个地区的成长被描述为放缓.
多数地区消费者支出增加,但截至8月底,数个地区除汽车外的支出持平或减少,美联储称,全国制造业状况良莠不齐,许多地区放缓.遭受重创的住宅地产市场总体仍然疲弱.
美联储称,价格压力降低,不过部分地区零售价格上扬.就业市场总体稳定,部分地区报告温和增长.(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选