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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 05:40 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因加拿大库存大于预期

路透芝加哥9月7日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,因加拿大小麦库存多于预期.

加拿大统计局数据显示,截至7月31日,加拿大整体小麦库存同比减少8.2%,降幅小于交易商原先预期.

埃及的General Authority for Supply Commodities买入30万吨俄罗斯和哈萨克斯坦小麦,11月11-20日付运.

一农业气象学家表示,本周美国中西部东部地区预报有少量降雨,大平原硬红冬麦种植区将持续乾旱.

美国农业部周二公布,上周美国春麦作物收割率为68%,一周前为50%,一年前为74%,五年均值为81%.

CBOT-9月合约交割61口.

12月小麦期货合约主要支撑位在50日移动均线切入位7.33-3/4美元,阻力位在100日移动均线切入位7.90-1/4美元.

12月小麦期货WZ1收跌8-1/2分,报7.51-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为63,265口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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