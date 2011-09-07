〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因加拿大库存大于预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月7日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,因加拿大小麦库存多于预期.
加拿大统计局数据显示,截至7月31日,加拿大整体小麦库存同比减少8.2%,降幅小于交易商原先预期.
埃及的General Authority for Supply Commodities买入30万吨俄罗斯和哈萨克斯坦小麦,11月11-20日付运.
一农业气象学家表示,本周美国中西部东部地区预报有少量降雨,大平原硬红冬麦种植区将持续乾旱.
美国农业部周二公布,上周美国春麦作物收割率为68%,一周前为50%,一年前为74%,五年均值为81%.
CBOT-9月合约交割61口.
12月小麦期货合约主要支撑位在50日移动均线切入位7.33-3/4美元,阻力位在100日移动均线切入位7.90-1/4美元.
12月小麦期货WZ1收跌8-1/2分,报7.51-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为63,265口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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