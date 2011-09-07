〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因季节性的收割压力

路透芝加哥9月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因接近美国玉米的收割季,且下周有重要的政府作物报告发布.

美国农业部周二公布,上周美国玉米的优良率为52%,低于一周前的54%和一年前的69%.

美国农业部还公布,玉米的成熟率为18%,凹损率为71%,蜡熟率为94%.

一农业气象学家表示,本周美国中西部东部地区预报有少量降雨,大平原硬红冬麦种植区将持续乾旱.

市场对今年美国玉米产量将因恶劣天气减少没有争议.尽管如此,两大民间预估机构对减产幅度预估仍有巨大分歧.

12月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为53.

12月玉米期货CZ1跌7-3/4美分,收报7.48美元.

今日CBOT玉米成交量预估为221,597口.(完)

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