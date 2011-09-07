〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因季节性的收割压力

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因接近美国玉米的收割季,且下周有重要的政府作物报告发布.
美国农业部周二公布,上周美国玉米的优良率为52%,低于一周前的54%和一年前的69%.
美国农业部还公布,玉米的成熟率为18%,凹损率为71%,蜡熟率为94%.
一农业气象学家表示,本周美国中西部东部地区预报有少量降雨,大平原硬红冬麦种植区将持续乾旱.
市场对今年美国玉米产量将因恶劣天气减少没有争议.尽管如此,两大民间预估机构对减产幅度预估仍有巨大分歧.
12月合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为53.
12月玉米期货CZ1跌7-3/4美分,收报7.48美元.
今日CBOT玉米成交量预估为221,597口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选