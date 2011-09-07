〔美国债市〕近一个月来首宗CMBS交易发售

这是德意志银行和瑞银8月初重启CMBS市场以来首宗,类似的是两宗交易都是分公开发售和私募两部分.

今日的交易是由76个物业的63个房地产贷款作抵押,加权平均贷款/价值比为61.6%,债务服务覆盖比率为1.68倍.(完)