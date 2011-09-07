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债券 | 2011年 9月 8日 星期四 05:23 BJT

〔美国债市〕近一个月来首宗CMBS交易发售

IFR纽约9月7日电---摩根士丹利和美银美林周三宣布近一个月首宗商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)交易--14.9亿美元Morgan Stanley Capital I Series 2011 C3交易.

该交易预计将在下周定价.

这是德意志银行和瑞银8月初重启CMBS市场以来首宗,类似的是两宗交易都是分公开发售和私募两部分.

今日的交易是由76个物业的63个房地产贷款作抵押,加权平均贷款/价值比为61.6%,债务服务覆盖比率为1.68倍.(完)

--编译 李军;审校 母红

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