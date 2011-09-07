〔国际油市〕NYMEX原油期货收在五周高位,关注库存数据和天气状况

* 美国墨西哥湾可能在48小时内形成热带气旋--NHC

* 调查显示市场预计上周美国原油库存降低

* API公布上周美国原油库存减少300万桶

路透纽约9月7日电---美国原油期货周三大幅反弹,收在五周高位,因预估库存数据将显示上周原油库存降低,且担心更多风暴将吹袭美国墨西哥湾.

因风险意愿升温,美元下挫,美股结束三日跌势大涨,因欧洲债务问题缓和.交易商表示,这对原油期货都有帮助.

路透调查显示,上周原油库存减少190万桶,汽油库存减少200万桶,馏分油库存下降60万桶.

收盘後,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库存减少300万桶,汽油库存减少87.1万桶,馏分油库存增加300万桶.

美国国家飓风中心(NHC)表示,热带风暴Maria在大西洋形成,而飓风Katia在百慕大和美国东部沿岸掀起大浪.

但对石油产业更重要的是在墨西哥湾西南部形成的一个新的热带气流.NHC预报称在未来数日有60%的机率形成热带气旋.

截至今日中午,美国墨西哥湾至少日产516,451桶原油的设施仍然关闭,占总产量的36.9%.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1大涨3.32美元,或3.86%,结算价报每桶89.34美元,为8月3日收在91.93美元以来最高,今日也录得8月10日来最大单日百分比升幅.交投区间为86.15-89.74美元.

美国原油期货较布兰特原油期货贴水收盘时收窄至每桶26.46美元,周二为26.87美元.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,截至9月2日一周美国汽油需求较上年同期下跌4.2%,较之前一周下挫5.9%,因飓风Irene席卷美国东海岸沿海各州时,对道路基础设施造成损害.

美国能源资料协会(EIA)周三保持2011年全球石油需求增长预估不变.EIA现预估2011年全球石油日需求按年增长137万桶,但将2012年全球石油日需求增长预估下调25万桶,至按年增长139万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 89.34 3.32 3.9% 86.15 89.74 284,820 316,166

11月原油 89.55 3.24 3.8% 86.45 89.94 91,467 63,604

10月RBOB汽油 2.9080 0.0854 3.0% 2.8210 2.9103 31,857 56,161

11月RBOB汽油 2.8606 0.0818 2.9% 2.7789 2.8623 21,389 30,885

10月取暖油 3.0756 0.0654 2.2% 3.0096 3.0786 38,281 64,524

11月取暖油 3.0856 0.0658 2.2% 3.0194 3.0887 19,465 17,503

ICE合约

10月布兰特 115.80 2.91 2.6% 112.70 116.03 188,151 188,944

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 575,408 547,932 694,929 1,523,907 -335

汽油 80,436 119,518 120,141 252,892 1,647

取暖油 87,718 117,448 119,362 305,373 -3,449(完)