〔纽约汇市〕欧元攀升但欧洲央行周四会议可能压低欧元,美元下滑

* 德国法庭的裁定提振风险意愿

* 欧洲央行周四会议可能压低欧元

* 瑞典克朗受避险需求带动上涨

路透纽约9月7日电---欧元周三上涨,因在德国宪法法庭支持该国参与欧元区救助行动後,对主权债的忧虑减轻,但在欧洲央行周四会议前,升势可能受限.

德国法庭的裁决提振了风险意愿,压低美元,投资人在澳元和瑞典克朗等高息货币中寻求更高回报.

而且,芝加哥联储总裁埃文斯呼吁进一步实施宽松货币政策以刺激就业也对美元不利.今年埃文斯是美联储联邦公开市场委员会(FOMC)中具投票权的委员.

但投资人关注周四欧洲央行的货币政策会议,并将仔细研读总裁特里谢的讲话.分析师预计欧洲央行将因全球经济成长放缓、通胀减轻以及欧元区债务忧虑持续而暂停收紧货币政策.一些分析师甚至还预计欧洲央行的言论会是完全的温和派.

"较长期而言,你必须相信欧元压力很重.欧元试图藉德国法庭的裁决上涨,但迄今的升势都很弱."OANDA首席汇市策略师Dean Popplewell表示.

"投资人预计明日欧洲央行声明的论调将转为安抚温和派."他补充道,这也对欧元买盘注入了一些谨慎的因素.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS在电子交易平台EBS上扬0.7%,报1.40990美元,在德国宪法法庭裁决後应声触及1.41504美元日高.但欧元本月仍跌2%.

尽管法庭的裁决看来就欧元有利,但法庭也表示在批准援助前,必须获得议会通过,这可能令解决欧元区债务危机困难增加.

数据显示,德国7月工业产出增幅大于预期,且股市大涨和意大利参议院批准撙节措施都提振欧元.

欧元兑瑞郎续升,在瑞士央行周二表示将透过无限量的购买外币,将瑞郎/欧元的升势限制在1.20瑞郎後,瑞郎连跌第二日.

尾盘,欧元兑瑞郎EURCHF=EBS在EBS上涨0.3%,报1.2100瑞郎.

美元兑瑞郎CHF=EBS跌0.4%,报0.85820瑞郎.

美元指数.DXY跌0.7%,报75.448.

GFT汇市研究部门董事Kathy Lien表示,美元疲弱部分因埃文斯呼吁采取进一步刺激措施."埃文斯是有投票权的委员,他的意见在联储有一定分量."她表示.

**瑞典克朗和澳元上涨**

在瑞士央行周二的行动後,投资人从瑞郎中撤出避险资金,瑞典克朗得益.

投资人周二追捧挪威克郎,以寻找避险货币的替代品.挪威的经济基本面强劲.

瑞典克朗兑欧元EURSEK=D4升至三个月高位,此前瑞典央行表示将推迟进一步收紧货币政策,但没有像部分投资人原本预期的那样暗示有意降息.

"瑞典克朗对欧元区的投资人而言非常有吸引力,因欧洲央行开始看上去可能会降息."法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦汇市策略师Sebastien Galy表示.

"就在几天前,瑞典克朗还在基于利差的短期公允价值下方交易,现在投资人就不断涌入."

商品货币也上涨,澳元兑美元AUD=D4升1.5%,报1.0651美元,因一报导显示澳洲经济上季成长速度为四年最快.

美元兑日圆JPY=EBS在EBS上跌0.4%,报77.284日圆.

交易商表示,日本央行维持政策不变的决定支持日圆.一些市场人士原本预计日本央行在瑞士央行周二行动後也会采取措施抑制日圆强势.(完)

--编译 李军;审校 母红

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