〔欧元债市〕德债期货下滑,但受经济成长和政策忧虑支撑

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 德债期货下滑,因股市反弹,但跌幅料有限
* 如果欧元区经济数据疲弱,德债势将恢复升势
* 欧洲央行缓慢购入意大利和西班牙公债
路透伦敦8月22日电---德债期货周一下滑,因投资人对近期大涨锁定获利,但跌势料受限,因投资人认为经济成长前景愈发黯淡,且对政策制定者对欧元区债务危机的反应有新的疑虑.
分析师表示,数据显示欧洲央行上周仍在买入意大利和西班牙公债,令两国公债收益率保持在可持续的水准,但购买规模由之前一周的220亿欧元降至140亿欧元.
ING利率策略师Padhraic Garvey表示,意大利公债目前平均收益率约为4.25%,票息均值为4.10%.
交易商表示,在意大利10年期公债收益率一度升穿5%後,欧洲央行午後再度入市购买少量公债.
在上周大涨逾两个大点至纪录高位後,德债期货今日在淡静交投中因股市上涨而遭遇一些短期的获利回吐.
9月德债期货FGBLc1结算价报135.18,跌13个跳动点,测试技术支撑位134.77,这是去年创下的上一个纪录高位,上周该高位被刷新.
10年期德债DE10YT=TWEB收益率升1个基点,至2.12%,上周创下2.028%的纪录低点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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