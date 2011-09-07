〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,受累于技术性卖盘和现货价格转弱

路透芝加哥9月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第二日收跌,逆转稍早涨势,交易商称,受累于技术性卖盘,以及美国大豆收割前现货市场转弱.

豆油期货收涨,因原油价格受生物柴油前景提振大幅上扬.

大豆商家称,美国中西部内陆部分地区大豆现货价格大跌,受累于需求放缓和美国大豆收割将近.

市场收在日低之上,指标11月大豆合约SX1持于14.10美元左右的支撑位之上.

对美国大豆产量的担忧继续支撑市场.Cropcast预计美国大豆产量为29.24亿蒲式耳,每英亩产量为40.3蒲式耳,低于农业部目前的预期.

农业部周二稍晚称,上周美国大豆优良率为56%,低于前一周的57%和上年同期的64%.

天气预报称,本周美国中西部东部地区将出现少量阵雨,但无天气迹象显示玉米和大豆作物生长状况将有变化.

CBOT报告9月合约交割626口.豆粕合约交割101口.豆油合约交割620口.

CBOT-11月大豆SX1收跌1-3/4美分,报每蒲式耳14.20-3/4美元.9月豆油合约BOc1上扬0.62美分,收报每磅58.18美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收挫1.1美元,报每短吨367.2美元.

预估CBOT大豆成交量为173,428口,豆油成交76,729口,豆粕成交72,911口.

以下为CBOT农产品期货在1951 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 736.50 -10.25 -1.4% 17.1%

CBOT大豆Sc1 1411.00 -2.50 -0.2% 1.2%

CBOT豆粕SMc1 367.20 -1.10 -0.3% -0.8%

CBOT豆油BOc1 58.18 0.62 1.1% 0.8%

CBOT小麦Wc1 714.75 -1.50 -0.2% -10.0%

CBOT稻米RRc1 1791.00 15.50 0.9% 28.0%

EU小麦BL2X1 207.00 1.25 0.6% -18.0%

NYMEX原油期货CLc1 89.28 3.26 3.8% -2.3%

道琼工业指数.DJI 11,377 238 2.1% -1.7%

现货金XAU= 1818.80 -45.61 -2.4% 28.1%

欧元/美元EUR= 1.4089 0.0095 0.7% 5.6%

美元指数.DXY 75.4880 -0.4640 -0.6% -4.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1744 -23 -1.3% -1.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)