〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因报导称美国春麦产量低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月22日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高,因报导称美国春麦产量低,且市场担心美国西南部乾旱可能影响冬麦播种.
分析师和交易商表示,美国春麦产量不及预期,因主要春麦种植州--北达科塔州洪涝灾害令种植面积减少,作物播种太迟以及收割早期天气恶劣.
美国大平原硬红冬麦种植区天气干燥仍令人担忧,而美国春麦种植带收割天气改善.
德国春麦产区降雨令人担忧,德国为欧盟第二大出产国.
分析师表示,上周俄罗斯谷物价格不断上涨,磨粉用小麦领涨,因其供应目前预计低于最初的预估.
上周美国小麦出口检验1,740万蒲式耳,低于预估的1,900-2,300万蒲式耳.
9月小麦期货的支撑位在50日移动均线切入位6.88-1/4美元,阻力位在100日移动均线切入位7.60-1/4美元,九日相对强弱指标(RIS)为64.
指标CBOT-9月小麦合约WU1升4-3/4美分,报每蒲式耳7.35-1/2美元.
今日CBOT小麦期货预估成交量为56,955口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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