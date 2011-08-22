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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 05:25 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因报导称美国春麦产量低

路透芝加哥8月22日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高,因报导称美国春麦产量低,且市场担心美国西南部乾旱可能影响冬麦播种.

分析师和交易商表示,美国春麦产量不及预期,因主要春麦种植州--北达科塔州洪涝灾害令种植面积减少,作物播种太迟以及收割早期天气恶劣.

美国大平原硬红冬麦种植区天气干燥仍令人担忧,而美国春麦种植带收割天气改善.

德国春麦产区降雨令人担忧,德国为欧盟第二大出产国.

分析师表示,上周俄罗斯谷物价格不断上涨,磨粉用小麦领涨,因其供应目前预计低于最初的预估.

上周美国小麦出口检验1,740万蒲式耳,低于预估的1,900-2,300万蒲式耳.

9月小麦期货的支撑位在50日移动均线切入位6.88-1/4美元,阻力位在100日移动均线切入位7.60-1/4美元,九日相对强弱指标(RIS)为64.

指标CBOT-9月小麦合约WU1升4-3/4美分,报每蒲式耳7.35-1/2美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为56,955口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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