〔美国债市〕MBS较可比公债利差持稳至扩阔,市场消化供应

IFR芝加哥8月22日电--美国公债和抵押贷款支持债券(MBS)因供应和美联储主席贝南克周五将在Jackson Hole讲话而感受到一些压力,市场参与度受限.

MBS市场开盘时仍在试图消化上周五的20亿美元抵押贷款银行家的沽盘,但当前票息利差在多年最宽水准足以吸引对冲基金、基金经理人和中长线买家的买盘.

买兴仍主要集中在票息为3.5%和4%的MBS,令利差在早盘中段收窄.但随着供应增加至逾15亿美元,较低票息的MBS受压,而较高票息的MBS也因卖盘加重而受创.

票息为3.5%至4.5%的30年期MBS价格收低约1/8个大点,票息为5%和5.5%的则下跌1/4个大点.票息为3.5%至4.5%的15年期MBS跌4-6个跳动点,较高票息的则跌1个跳动点.10年期公债则跌5/32,未来三日将有990亿美元的公债标售.

票息为3.5%的MBS较互换和10年期公债利差收平,票息为4%至5.5%的则扩阔1-7个跳动点,票息为6%的则扩阔1/8个大点.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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