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债券 | 2011年 9月 8日 星期四 23:16 BJT

〔标题新闻〕西班牙经济部长萨尔加多称该国今年将完成把预算赤字降至相当于GDP 6%的目标

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今年将完成把预算赤字降低至相当于GDP 6%的目标

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