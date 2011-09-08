〔英国债市〕英债在英国央行发布货币政策决定後下滑,股市上涨

路透伦敦9月8日电---英债周四下滑,因股市尾盘上涨,且英国央行和欧洲央行的消息令投资人相对英债更青睐德债.

英国央行连续30个月维持利率不变,且没有支持少数投资人预计的进一步放宽货币政策.英债已消化了该预期,而在欧洲央行总裁特里谢对前景展望低迷後,德债上涨.

12月英债期货FLGZ1结算价跌23个跳动点,报128.80,可比德债期货FGBLZ1则升30个跳动点.在英国央行发布决定前,英债期货高见129.50.

Monument Securities英债策略师Marc Ostwald表示,"今日走势就好比坐过山车,股市走势也肯定有影响."

欧股在本周稍早触及两年低点後连涨两日,欧股.FTEU3收高约0.8%,投资人为美国总统奥巴马在今日稍後可能宣布新的经济刺激计划做准备.

10年期英债收益率GB10YT=RR升2个基点,报2.36%,表现不及可比德债EU10YT=RR,收益率差一度升至六个月最高的54.8基点,之後约在1600GMT,收窄逾4个基点,至48基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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