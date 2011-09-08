〔欧元债市〕德债上涨,因欧洲央行强调经济成长下滑风险

* 欧洲央行强调经济成长下滑风险,均衡了通胀前景

* 10年期德债收益率创新低後反弹

路透伦敦9月8日电---指标10年期德债周四上涨,收益率创新低,因欧洲央行暗示在全球经济恶化的背景下,已停止收紧货币政策周期.

欧洲央行总裁特里谢强调了经济成长下滑的风险,以及均衡的通胀前景--他自己描述这较该行之前的分析有"重大"改变.

特里谢讲话後,市场消化年底前完全有可能降息.

但一些分析师表示,尽管特里谢的讲话支持了欧洲央行下一步行动可能是降息的观点,但时机仍是未知数.

Monument Securities策略师Marc Oswald表示,"最重要的是他们对通胀的看法转为均衡."

两年期德债DE2YT=RR收益率下滑,而10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB触及1.79%的纪录新低,在盘後交易中仍跌3.7个基点,报1.84%..

德债期货FGBLU1升逾一个大点至137.27的日高,结算价升30个跳动点,至136.45.

欧洲央行周四决定维持指标利率在1.5%不变,或许暗示将暂停始于4月的加息周期,因当前有更多迹象显示欧元区经济复苏势头减缓.[ID:nCN1954109] (完)

--编译 李军;审校 母红

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