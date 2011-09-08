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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 02:45 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌三日,因担心出口竞争

路透芝加哥9月8日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌三日,因担心新的出口竞争将进一步打压美国小麦在全球市场的前景.

美元走强令小麦期货进一步承压.

CBOT-12月小麦期货WZ1跌穿30日移动均线切入位,但在50日移动均线切入位附近寻获支撑.

交投清淡,仅有不到6万口CBOT小麦易手,较250日均值低约四成.

印度政府表示,由于库存充足,该国将允许200万吨小麦无限制出口.

下周美国大平原预报有少量降雨.部分地区可能获得足够的湿度,以扶助带动2012年度美国硬红冬麦作物的播种前景.

12月小麦期货WZ1收跌13-1/2分,报7.38美元.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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