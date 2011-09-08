〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌三日,因担心出口竞争

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月8日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌三日,因担心新的出口竞争将进一步打压美国小麦在全球市场的前景.
美元走强令小麦期货进一步承压.
CBOT-12月小麦期货WZ1跌穿30日移动均线切入位,但在50日移动均线切入位附近寻获支撑.
交投清淡,仅有不到6万口CBOT小麦易手,较250日均值低约四成.
印度政府表示,由于库存充足,该国将允许200万吨小麦无限制出口.
下周美国大平原预报有少量降雨.部分地区可能获得足够的湿度,以扶助带动2012年度美国硬红冬麦作物的播种前景.
12月小麦期货WZ1收跌13-1/2分,报7.38美元.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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