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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 03:09 BJT

〔美国数据〕7月消费者信贷大增119.7亿美元,预估为增加60亿美元

路透华盛顿9月8日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四报告显示,美国7月消费者信贷增119.7亿美元,连续第二个月显示消费者愿意在疲弱的经济环境中大量借款.

6月消费者信贷修订为增加113.5亿美元,原先公布的是增加155.3亿美元.分析师原先预期7月消费者信贷增加60亿美元.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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