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债券 | 2011年 9月 9日 星期五 04:15 BJT

〔美国基金〕9月7日当周货币市场基金增加68.7亿美元--ICI

路透华盛顿9月8日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至9月7日当周,美国货币市场共同基金总资产增加68.7亿美元,至2.644万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加4.4亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加46.6亿美元,免税基金减少17.6亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少12.3亿美元至9,435.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少2.5亿美元至1,927.6亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少20.5亿美元至5,557.3亿美元.免税基金资产增加10.7亿美元至1,950.8亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加81亿美元至1.7万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加6.9亿美元至6,659亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加67.2亿美元至9,328.2亿美元.免税基金资产增加6.9亿美元至1,015.9亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 李军;审校 于春红

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