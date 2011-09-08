〔美国基金〕9月7日当周货币市场基金增加68.7亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少12.3亿美元至9,435.7亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少2.5亿美元至1,927.6亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少20.5亿美元至5,557.3亿美元.免税基金资产增加10.7亿美元至1,950.8亿美元.