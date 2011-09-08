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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 04:48 BJT

〔美股业绩〕德州仪器下调第三季每股收益和营收目标

路透纽约9月8日电---美国晶片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N周四称,第三季获利和营收将不及本已不高的预期,芯片(晶片)需求因客户担忧经济放缓而转弱.

该公司称,目前预期第三季每股盈利0.56-0.60美元,之前的预期为0.55-0.65美元.

德州仪器预计,第三季营收为32.3-32.7亿美元,稍早的目标为34-37亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计德州仪器第三季每股盈利为0.59美元;营收为35.1亿美元.

德州仪器在更新财测後,股价盘後上涨0.7%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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