〔美股业绩〕德州仪器下调第三季每股收益和营收目标

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月8日电---美国晶片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N周四称,第三季获利和营收将不及本已不高的预期,芯片(晶片)需求因客户担忧经济放缓而转弱.
该公司称,目前预期第三季每股盈利0.56-0.60美元,之前的预期为0.55-0.65美元.
德州仪器预计,第三季营收为32.3-32.7亿美元,稍早的目标为34-37亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计德州仪器第三季每股盈利为0.59美元;营收为35.1亿美元.
德州仪器在更新财测後,股价盘後上涨0.7%.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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