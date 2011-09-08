〔国际油市〕NYMEX原油期货下滑,因美元走强股市下跌

* 贝南克讲话没有阐述刺激经济措施的细节

* EIA公布美国原油库存减少,汽油和馏分油库存增加

路透纽约9月8日电---美国原油期货周四收低,交投震荡,因在美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克未能阐述刺激经济成长新措施的细节後,美股下滑,美元走强.

美联储主席贝南克周四称,美联储将不遗馀力地提振令人失望的疲弱经济成长,并压低失业率,但并未提供决策者可能采取举措的细节.[ID:nCN8485975]

但贝南克没有提供美联储可能采取的措施的细节,但令对美联储将在9月20-21日采取更多宽松货币政策的预期保持完整.

美国股市道指和标普500指数周四收跌逾1%,因美联储主席贝南克未暗示经采取新刺激举措提振疲弱的经济.[.NCN]

美国总统奥巴马将在2300GMT讲话,预计他将提出的3,000亿美元计划会包括给中产阶级和企业减税,以及修复基础设施的新支出.

美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存减少396万桶,因进口减少.汽油库存增加19.9万桶,馏分油库存增加70.9万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收低0.29美元,或0.32%,结算价报每桶89.05美元,交投区间为88.59-90.23美元.

美国海洋能源管理局表示,墨西哥湾仍有日产206,681桶的产油设施停产,占总产量的14.8%.

因热带风暴Nate,BP Plc (BP.L) (BP.N)已开始撤离墨西哥湾Green Canyon地区南部的非必要工作人员.

美国国家飓风中心表示,热带风暴Nate正在加强,可能在周五或周六变为飓风.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至9月24日的四周内,石油日均出口料将增加28万桶.[ID:nCN8485929]

芝加哥商业交易所(CME)下调了NYMEX RBOB汽油期货和取暖油期货的交易保证金率,周一收盘後生效.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 89.05 -0.29 -0.3% 88.59 90.23 304,456 313,728

11月原油 89.23 -0.32 -0.4% 88.80 90.40 101,146 107,645

10月RBOB汽油 2.8852 -0.0228 -0.8% 2.8673 2.9166 34,736 45,140

11月RBOB汽油 2.8351 -0.0255 -0.9% 2.8183 2.8669 28,841 22,724

10月取暖油 3.0443 -0.0313 -1.0% 3.0369 3.0781 42,766 55,764

11月取暖油 3.0526 -0.0330 -1.1% 3.0440 3.0879 20,225 23,396

ICE合约

10月布兰特 114.55 -1.25 -1.1% 114.13 116.60 186,131 193,492

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 678,611 665,161 699,896 1,520,222 3,685

汽油 93,413 101,827 150,051 260,516 767

取暖油 95,801 117,039 122,286 329,753 2,513 (完)