〔韩国数据〕8月PPI按年增幅升至6.6%,为四个月最大

路透首尔9月9日电---韩国央行周五公布的数据显示,韩国8月生产者物价按年增幅升至四个月最高,由食品和能源成本上涨带动,令人对政府预计消费者物价不久将大幅回落的预期产生质疑.

央行表示,8月生产者物价指数(PPI)KRPPIY=ECI较上年同期大涨6.6%,为4月升6.8%以来最大升幅,7月为升6.5%.

8月PPI中食品分项大涨9.0%,能源价格激升15.2%,涨幅都比7月要大,且抵消了电子产品价格下滑2.3%的影响.

韩国央行周四连续第三个月维持指标利率不变,一如普遍预期,因对于金融风险蔓延和经济增长放缓的担忧,盖过了通胀劲升引发的疑虑.[ID:nCN1952223]

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

8月 7月 8月 7月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.3 0.4 6.6 6.5

主要类别

农渔林产品 4.9 4.1 12.5 12.1

工业产品 0.1 0.2 8.0 7.9

电力,自来水,燃气 2.4 0.4 6.6 5.4

服务业 -0.2 0.3 1.9 2.2

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)

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