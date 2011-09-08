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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 05:30 BJT

〔加拿大股市〕在贝南克讲话後收低,金矿股提供支撑

路透多伦多9月8日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周四下滑,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话没有提供新的刺激措施的细节.

在美国总统奥巴马今日稍後宣布刺激经济和创造就业新措施前,投资人也保持谨慎.但加拿大股市表现强于美股,受助于权重金矿股上涨.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低36.6点,或0.29%,报12,683.96点.10大类股中有七种收低.

金融股跌0.9%,能源股跌0.7%,但金矿股上涨2%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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