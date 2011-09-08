〔美国债市〕对美联储将有新措施的希望压低10年期公债收益率至2%下方

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 贝南克表示美联储将"竭尽所能"支撑经济
* 欧洲央行总裁特里谢的讲话被视为是暗示维持利率不变
* 美国上周初请失业金人数意外增加
路透纽约9月8日电---美国公债价格周四上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席讲话带来隐约的鼓舞,且低迷的就业数据令投资人对美联储再推购买公债计划的希望增加.
贝南克表示,美联储将"竭尽所能帮助提振"经济和就业.[ID:nCN8485975]
美国公债的升势令10年期公债收益率重回2%以下,而30年期公债尾盘大涨逾一大点.
许多市场人士认为贝南克的讲话是暗示美联储可能实施"卖短债买长债"行动,以帮助拉低长期利率.
"就好像是如果情况真的很差,就会迫使美联储出手,那就一定会好."Channel Capital Research首席投资策略师Doug Roberts表示.
许多分析师预计美联储可能在9月20-21日下一次货币政策会议上宣布该计划.
"美联储卖短债买长债计划实施的迫切性增加,欧洲央行总裁特里谢也谈及提振经济的非常规措施,因此市场获得带动."BMO Capital Markets公债交易部门主管Scott Graham表示.
数据显示上周美国初请失业金人数意外增加,也对美国公债价格有利.失业率居高不下是美国经济复苏的主要障碍之一.
美国总统奥巴马周四晚将就就业情势发表讲话,预计将推出价值3,000亿美元的创造就业方案.
指标10年期公债US10YT=RR升18/32,收益率报1.99%,低于周三尾盘的2.05%.30年期公债US30YT=RR价格大涨1-7/32,收益率报3.31%,周三尾盘为3.37%.
"我不清楚(奥巴马和贝南克)就约在9%的失业率能做什麽,但我们希望他们充满信心的讲话能安抚股市."Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ驻纽约金融分析师Chris Rupkey表示.
欧洲央行总裁特里谢的讲话也被视为是暗示欧元区利率将保持不变,为全球公债市场确立利多基调.
特里谢表示,欧元区通胀风险大致均衡,这巩固了升息将暂停的预期.他还强调经济成长放缓,前景不确定.
美国劳工部周四公布的数据显示,美国9月3日当周初请失业金人数升至41.4万人(预估为40.5万人),前周修正後为41.2万人(初值为40.9万人).[ID:nCN1953925]
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-28/32 (+ 1/32) 0.192
五年期公债US5YT=RR 100-21/32 (+ 8/32) 0.867
10年期公债US10YT=RR 101-9/32 (+17/32) 1.982
30年期公债US30YT=RR 108-11/32 (+32/32) 3.309(完)
--编译 李军;审校 母红
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