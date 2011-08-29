版本:
中国
债券 | 2011年 8月 29日 星期一 22:36 BJT

〔标题新闻〕雷恩预计欧元区经济成长在第二季後进一步放缓,因油价高涨及金融市场动荡

雷恩为欧盟经济暨货币事务执委

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E7HO00G]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐