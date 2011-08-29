〔美国债市〕投资级别公司债市场在劳工节假期前表现迟滞

IFR纽约8月29日电---美国投资级别公司债市场周一早表现迟滞,企业决定到劳工节假期後再进行交易.

尽管本周仍有一些交易会趁有利局势浮出水面,但在劳工节长周末前的一周通常会保持清淡,预计成交和投资人参与度都将很低.

"今日是悄无声息,预计本周也没有太多新债进场.可能会有一两宗,但本周假期气氛浓厚."一银团经理人表示.

今早美股大涨,受较预期为佳的经济数据支撑,但未能刺激新债发售.

早盘中段,IG16指数收窄4个基点,报122基点,HY16攀升一个基点,报93基点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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