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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 02:43 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因交易商尾盘锁定获利

路透芝加哥8月29日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,因交易商获利了结,令小麦期货尾盘由升转跌.

成交清淡,仅有约7万口易手,较250日均值低32%.

美国农业部周一公布,周度出口检验小麦2,344万蒲式耳,超过预估的1,700-2,200万蒲式耳.

欧洲交易商表示,一也门面粉厂从黑海地区购入10万吨小麦,可能是从俄罗斯.

美国大平原中部和南部地区周末大致干爽.预报周一晚间有阵雨,会在冬麦种植季前增加土壤湿度.

指标CBOT-12月小麦合约WZ1下跌2美分,收报每蒲式耳7.95美元.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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