〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因交易商尾盘锁定获利

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月29日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,因交易商获利了结,令小麦期货尾盘由升转跌.
成交清淡,仅有约7万口易手,较250日均值低32%.
美国农业部周一公布,周度出口检验小麦2,344万蒲式耳,超过预估的1,700-2,200万蒲式耳.
欧洲交易商表示,一也门面粉厂从黑海地区购入10万吨小麦,可能是从俄罗斯.
美国大平原中部和南部地区周末大致干爽.预报周一晚间有阵雨,会在冬麦种植季前增加土壤湿度.
指标CBOT-12月小麦合约WZ1下跌2美分,收报每蒲式耳7.95美元.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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