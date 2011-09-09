〔欧洲汇市〕英镑/欧元升至三个半月高位,但兑普涨的美元触及两个月低点

* 英镑兑普遍承压的欧元上涨

* 但英国经济脆弱可能限制英镑升幅

* 英镑兑普涨的美元触及两个月低点

路透伦敦9月9日电---英镑兑欧元周五升至三个半月高位,因在欧洲央行暂停升息周期,且报导称欧洲央行一关键政策委员辞职後,欧元扩大跌势.

消息人士向路透表示,欧洲央行执委史塔克将因同央行备受争议的购买公债计划意见相左而辞职.他的离任将凸显欧洲央行管理委员会内部就向负债沉重的欧元区成员国提供支持关键问题的分歧有多严重.

分析师表示,对欧元区债务危机恶化的担忧可能支撑英镑兑欧元,但英国经济脆弱和英国央行可能采取更多刺激措施的风险料限制英镑升幅,并令英镑兑美元保持疲弱.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8622英镑,日内跌0.8%,为5月27日来最低水准,欧元跌穿在0.8640英镑下方的止损位以及在0.86939英镑的200日移动均线切入位,令其很有可能下探5月26日触及的低点0.8611英镑.欧元自2月以来从未收在200日移动均线之下.

英镑兑美元GBP=D4跌0.4%,报1.5893美元,盘中低见1.5882美元,为7月12日来最低.

交易商表示,英镑在跌穿1.5920美元后触动了止损单,跌势加速.交易商称在约1.5800美元附近有买盘,但跌穿该水准可能令英镑有望跌至1.5781美元的7月低点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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