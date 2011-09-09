〔英国债市〕英债上扬,因希腊债务忧虑和美国的举措令人失望

路透伦敦9月9日电---10年期英债收益率(殖利率)周五接近纪录低点,因投资人对希腊债务重组愈发担忧,且对昨晚美国总统奥巴马和美联储主席贝南克的讲话感到失望.

欧洲央行执委会成员史塔克可能因反对央行购债计划而宣布辞职的消息,以及担心在911十周年纪念日会有伊斯兰袭击,也令投资人的厌恶风险情绪升温.

根据路透数据,10年期英债收益率GB10YT=RR周五尾盘低见2.256%,当日跌10个基点,为8月18日触及历史低点2.238%以来最低.

欧洲股市收挫2.5%.[.EUCN]

"昨晚许多人希望贝南克和奥巴马的讲话会给风险市场一些鼓舞,但情况明显不是如此."Lloyds Corporate Markets英债策略师Eric Wand表示.

投资人也担心希腊财长和欧盟/国际货币基金组织(IMF)希腊经济重组监察员之间的关系破裂.

12月英债期货FLGZ1结算价升108个跳动点,报129.88,略低于合约高位130.01,表现较可比德债期货低差约20个跳动点.

10年期英债较可比德债收益率差扩阔1个基点,报49基点,周四一度扩阔至六个月最宽的54.9个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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