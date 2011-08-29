〔美国股市〕ADR上涨,希腊银行股受合并消息提振

路透纽约8月29日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一跳升,希腊银行ADR因希腊两大银行合并引发该行业会有更多购并交易的臆测带动大涨,这也令对希腊可能走出债务危机的乐观情绪升温.

希腊两大银行Alpha (ACBr.AT)和EFG Eurobank EFGr.AT周一在卡塔尔投资的帮助下合并,这两只股票在恢复交易後应声暴涨30%.

Alpha和EFG Eurobank并没有在纽约上市的ADR,但National Bank of Greece NBG.N飙升近40%,报1.15美元,成交量为近四个月最高,且较该股过去50日均值高逾两倍.

其他希腊ADR也受追捧,全球干散货和原油运输公司Dryships Inc (DRYS.O)劲扬13.2%,但成交量略低于长期均值.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高2.55%,标准普尔500指数.SPX收高2.83%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR大涨2.64%.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收高2.19%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA劲升3%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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