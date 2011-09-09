〔欧洲股市〕重挫2.6%,因担忧奥巴马就业计划和欧洲央行内部分歧

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数重挫2.6%,交投震荡

* 银行股和汽车股跌幅居前,因经济成长忧虑

路透伦敦9月9日电---欧洲股市周五大幅收跌,因担忧美国总统奥巴马的4,470亿美元就业计划可能在国会受阻,且欧洲央行高层决策者请辞暗示央行内部的意见分歧.

欧洲央行执委史塔克将因同央行备受争议的购买公债计划意见相左而辞职,这进一步挫伤市场人气,目前欧洲央行在解决欧元区债务危机的过程中发挥着关键作用.

欧洲央行的购买公债计划在过去一个月将意大利和西班牙从债务危机中搭救出来,市场担心史塔克因该计划辞职可能导致一些政策转变,并削弱该行应对危机的能力.

史塔克辞职消息一经传出,德国10年期公债收益率创下新低,意大利公债扩大跌幅.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫2.6%,报915.52点.上月该指数触及两年低点,今年迄今大跌18%.汤森路透欧元区外围市场指数.TRXFLDPIPU重挫6.2%.

"在面临如此重大阻力之时,很难看好股市.银行股仍是表现较弱的类股,投资者总是在银行股开始有起色时抛售,"Capital Spreads的销售部主管Angus Campbell称.

对欧元区国家有大规模曝险且通常在经济困难时期受创的银行股跌幅最大,因市场担忧决策者在防止主要经济体重陷衰退方面做得不够.欧洲银行股指数.SX7P收挫4.9%.法国兴业银行(SOGN.PA)暴跌10.6%.

目前市场焦点在周五七国集团(G7)会议上.

英国富时100指数.FTSE劲挫2.35%,报5,214.65点;德国股市DAX指数.GDAXI急跌4.04%,报5,189.93法国CAC-40指数.FCHI大幅收跌3.6%,报2,974.59点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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