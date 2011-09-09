〔欧元债市〕德债触新高,因史塔克辞职和希腊债务互换计划决定日期临近

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 史塔克辞职凸显欧洲央行在公债购买上的分歧
* 德债上扬,因美联储和ECB进一步放宽政策的预期
* 希腊债务互换计划最终决定日期临近,无官方公告计划
路透伦敦9月9日电---德国公债周五攀升至历史高位,因欧洲央行执委会成员史塔克辞职凸显欧洲央行(ECB)内部发生严重分歧,且希腊债务互换计划最终决定日期临近令市场陷入焦虑.
意大利短期公债收益率上涨24个基点,尽管欧洲央行在二级市场买入,之前该行确认史塔克将离任,消息人士称因其反对公债购买计划.
"这将支持关于欧洲央行对西班牙和意大利公债胃纳程度的臆测,对债券而言这明显是负面的."Rabobank利率策略师Richard McGuire称.
交易商表示,欧洲央行周四表示经济成长存在下行风险并且温和化其通胀观点後,德债前景已呈现多头.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)预计将继续卖短债买长债(twist operation)操作,帮助推低长期利率.
市场关注面将转为七国集团(G7)财长和央行行长会议.主办国法国已呼吁共同行动以提振经济成长,但美国、英国和欧元区间经济问题的分歧令事件复杂化.
鉴于政府财政疲弱,以及货币立场仍宽松,外界预期并不乐观.
一位交易商表示,如果会议上能达成任何协议,将会包括更多的货币刺激措施,而德债将因较长期内保持低位的利率而受到支撑.
12月德债期货FGBLU1收高逾一个大点至137.77.该合约录得137.82的新高.瑞银策略师Richard Adcock表示短期阻力位137.30被突破,为升至140.81打开通道,後者为2011年4月-8月间升势的200%费波纳奇延伸.
10年期德债收益率DE10YT=TWEB录得1.74%的新低.两年期德债DE2YT=RR收益率亦临近历史低位,日内下跌6个基点,报0.39%.
债权人面临选择是否参与希腊债权互换协议的最终期限.该协议目的是确保希腊第二轮金援,并为该国改革赢得更多时间.不过官方尚无发表公告的计划.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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