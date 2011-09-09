〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因投资人在农业部发布数据前调整仓位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,投资人的周一美国农业部发布9月作物生产报告前轧平仓位.
美元走强、美股下挫以及油价走软令玉米期货升势受限.
分析师平均预计今年美国玉米产量为125.19亿蒲式耳,低于农业部在8月预估的129.14亿蒲式耳.
分析师平均预计2011/12年度美国玉米期末库存为6.63亿蒲式耳,低于农业部在8月预估的6.71亿,且低于分析师平均预估2010/11年度期末库存9.56亿.
美国农业部周五公布,上周美国出口销售玉米87.06万吨,预估为80-100万吨.
上周美国玉米出口销售较之前一周跳升约28%,分析师表示,因价格下滑,且对美国产量减少的担忧引发买盘.
美国农业部公布,出口商向未具名目的地出口了127,506吨美国玉米,2011/12年度付运.
9月玉米合约交割量为零.
12月玉米期约高于所有关键移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为47.
12月玉米期货CZ1上涨2-1/2美分,收报7.36-1/2美元.
今日CBOT玉米成交量预估为233,971口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
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