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市场报道 | 2011年 9月 10日 星期六 05:55 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因投资人在农业部发布数据前调整仓位

路透芝加哥9月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,投资人的周一美国农业部发布9月作物生产报告前轧平仓位.

美元走强、美股下挫以及油价走软令玉米期货升势受限.

分析师平均预计今年美国玉米产量为125.19亿蒲式耳,低于农业部在8月预估的129.14亿蒲式耳.

分析师平均预计2011/12年度美国玉米期末库存为6.63亿蒲式耳,低于农业部在8月预估的6.71亿,且低于分析师平均预估2010/11年度期末库存9.56亿.

美国农业部周五公布,上周美国出口销售玉米87.06万吨,预估为80-100万吨.

上周美国玉米出口销售较之前一周跳升约28%,分析师表示,因价格下滑,且对美国产量减少的担忧引发买盘.

美国农业部公布,出口商向未具名目的地出口了127,506吨美国玉米,2011/12年度付运.

9月玉米合约交割量为零.

12月玉米期约高于所有关键移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为47.

12月玉米期货CZ1上涨2-1/2美分,收报7.36-1/2美元.

今日CBOT玉米成交量预估为233,971口.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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