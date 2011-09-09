〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌四日,因美元走强

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月9日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连跌四日,因美元走强令美国商品对海外投资人的吸引力降低,且削弱了寻求对冲通胀的投资者需求.
本周,CBOT小麦期货大跌6.1%,为7月1日该周大跌8.1%以来最大单周跌幅.
在美国农业部下周一发布月度作物报告前,成交清淡,不到6万口易手,较上月均值低约35%.
美国农业部公布,上周出口销售美国小麦51.22万吨,高于预估的35-45万吨.
预报机构表示,没有迹象显示美国大平原硬红冬麦种植区旱情有所缓解.
12月小麦期货WZ1收跌8-1/4美分,报7.29-3/4美元.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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