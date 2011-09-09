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市场报道 | 2011年 9月 10日 星期六 02:54 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌四日,因美元走强

路透芝加哥9月9日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连跌四日,因美元走强令美国商品对海外投资人的吸引力降低,且削弱了寻求对冲通胀的投资者需求.

本周,CBOT小麦期货大跌6.1%,为7月1日该周大跌8.1%以来最大单周跌幅.

在美国农业部下周一发布月度作物报告前,成交清淡,不到6万口易手,较上月均值低约35%.

美国农业部公布,上周出口销售美国小麦51.22万吨,高于预估的35-45万吨.

预报机构表示,没有迹象显示美国大平原硬红冬麦种植区旱情有所缓解.

12月小麦期货WZ1收跌8-1/4美分,报7.29-3/4美元.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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