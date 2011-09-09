〔美国债市〕公债价格上扬,投资人为周末欧洲金融局势可能不稳做准备

* 欧洲央行执委史塔克辞职引发对欧洲的担忧

* 指标10年期公债收益率跌至至少60年最低

* 美国财政部下周将发售660亿美元公债

* 对美联储可能购买公债的预期也支撑公债价格

路透纽约9月9日电---美国公债价格周五上扬,因投资人追捧公债,为周末欧洲金融局势可能不稳做准备.

欧洲央行执委史塔克辞职引发对欧洲的担忧.欧洲央行也证实了路透有关史塔克辞职的报导.该报导称史塔克辞职是因对欧洲央行购买公债计划的不满.

"市场认为,政治世界和市场是没有关联的,史塔克的辞职可能凸显了这一点."法国兴业银行(Societe Generale)驻纽约的美国利率策略部门主管Fidelio Tata表示.

"看着欧洲所发生的这一切,没有人希望在周末前作空美国公债."他补充道.

美股周五重挫,标普500指数.SPX大跌2.67%,也提振对美国公债的避险需求.

"市场本已对将要发生的情况担心,史塔克的辞职只不过让人再吃一惊,"费城Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示.

旨在帮助希腊避免违约,争取时间修补公共财政的债务互换计划周五安危未定,在欧洲对希腊强劲施压中,对民间债权人参与的预期不断降温.

"欧洲国家出现债务违约或银行破产都有可能导致全球银行业危机,就好像是在雷曼兄弟破产後发生的情况."多伦多Capital Economics美国分析师Paul Dales表示.

指标10年期公债US10YT=RR升17/32,收益率报1.92%,低于周四尾盘的1.98%.指标10年期公债收益率触及1.896%,为至少二战以来最低.

美国10年期通膨保值债券US10YTIP=TWEB收益率收在负值,显示一些交易商预计未来10年美国经济没有实质成长.

收益率下滑引发投资人对下周美国财政部公债标售的担忧.

美国财政部下周将在前三日分别标售320亿美元三年期、210亿美元续发10年期和130亿美元续发30年期公债.

一些投资人感到在目前如此低收益率情况下,美国财政部的公债标售难以成功.

近几日,较长期公债获得支撑,因预期美联储可能在9月20-21日货币政策会议结束後宣布购买公债计划,即市场预计的卖短债买长债操作.

美联储主席贝南克周四的讲话被普遍认为是为不久实施该操作敞开了大门.贝南克表示,美联储将不遗馀力提振疲弱的经济成长.

30年期长债US30YT=RR价格升1-4/32,收益率报3.25%,周四尾盘报3.31%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+01/32) 0.173

五年期公债US5YT=RR 100-30/32 (+09/32) 0.807

10年期公债US10YT=RR 101-28/32 (+17/32) 1.918

30年期公债US30YT=RR 109-14/32(+1-01/32) 3.254(完)

--编译 李军;审校 于春红

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