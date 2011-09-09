〔美国股市〕ADR大跌,受欧洲央行执委史塔克辞职拖累

路透纽约9月9日电---在美国股市挂牌交易的海外企业美国存托凭证(ADR)周五大跌,录得五周来表现最差的一周,因投资人担心欧洲央行内部就如何应对欧元区主权债危机的分歧.

欧洲央行执委史塔克因对该行购买公债应对危机的政策意见相左而辞职.该措施避免危机蔓延至意大利和西班牙,并为政府出台解决办法争取了时间.

欧元兑美元下挫,因欧洲央行内部的分歧可能打压德国公众对欧元的支持,进一步拖累美元计价的海外企业ADR.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大跌3.14%,标准普尔500指数.SPX收挫2.67%.

欧洲银行ADR跌幅居前,西班牙国际银行STD.N跌3.4%,法国兴业银行(SCGLY.PK)急挫12%,法国巴黎银行(BNPQY.PK)收挫9.2%.

商品股也大跌,必和必拓(BBL.N)跌4%,巴西石油公司Petrobras (PBR.N)跌4.5%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR跌3.33%,纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收低2.59%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA重挫3.8%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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