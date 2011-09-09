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市场报道 | 2011年 9月 10日 星期六 06:06 BJT

〔加拿大股市〕大跌逾2%,因担心欧元区债务问题恶化

路透多伦多9月9日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周五跟随全球股市大跌,重挫逾2%,因担心欧洲债务问题恶化.

欧洲央行执委史塔克辞职,因反对该行购买公债计划,令投资人对政策制定者应对欧洲债务问题能力产生质疑,欧洲的债务危机可能拖累已经在衰退边缘挣扎的全球经济.

对美国总统奥巴马4,470亿美元的刺激就业计划的疑虑也令负面人气加重.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低296.42点,或2.34%,报12,387.54点,为8月26日来最低收位.

10大类股全军覆没,金融股大跌2.4%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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