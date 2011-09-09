〔加拿大股市〕大跌逾2%,因担心欧元区债务问题恶化

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多9月9日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周五跟随全球股市大跌,重挫逾2%,因担心欧洲债务问题恶化.
欧洲央行执委史塔克辞职,因反对该行购买公债计划,令投资人对政策制定者应对欧洲债务问题能力产生质疑,欧洲的债务危机可能拖累已经在衰退边缘挣扎的全球经济.
对美国总统奥巴马4,470亿美元的刺激就业计划的疑虑也令负面人气加重.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低296.42点,或2.34%,报12,387.54点,为8月26日来最低收位.
10大类股全军覆没,金融股大跌2.4%.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选