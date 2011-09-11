(重温稿)〔美国股市〕大跌逾2%,史塔克辞职凸显欧洲央行内部分歧并引发市场忧虑

* 史塔克因ECB公债购买计划意见不一而辞职

* 奥巴马4,470亿美元就业计划面临艰巨挑战

* 美国银行讨论裁员4万人的可能性---华尔街日报

* 道指跌2.7%、标普500挫2.7%、Nsadaq大跌2.4%

路透纽约9月9日电---美国股市周五大幅收跌逾2%,之前欧洲央行(ECB)执委史塔克因对央行公债购买计划存有异议而请辞,该机会是ECB应对地区债务危机的主要工具.

史塔克的辞职为政策制定者应对欧洲债务危机的能力划上问号,并有可能令本已接近衰退边缘的全球经济雪上加霜.

VIX波动率指数.VIX跳涨12%,显示出投资者的焦虑日益升温.

"史塔克的辞职暗示,欧洲央行高层面临很大压力."TEAM Asset Strategy Fund基金经理James Dailey称,"人们愈发认识到,这是银行业体系重大的偿付能力问题."

有关总统奥巴马提出4,470亿美元刺激计划的疑问,也为市场增添负面人气.投资者不信任奥巴马政府将有能力振兴衰退的经济.

市场全面下滑,成交量放量.标准500指数中所有10个分类指数均飘红.在纽约证交所(NYSE)上市的逾80%企业下跌.纽约证交所、Nasdaq和美国证交所总成交量为87亿股,高于20日移动均值.

未证实的消息称恐怖主义组织有可能在911事件10周年纪念日前对纽约和华盛顿发动袭击,这进一步打击交易商信心.

"负面情绪非常高."First New York Securities资深交易员Sam Ginzburg称.

道琼工业指数.DJI急跌303.68点,或2.69%,报10,992.13;标准普尔500指数.SPX重挫31.67点,或2.67%,报1,154.23点.Nasdaq指数.IXIC大跌61.15点,或2.42%,报2,467.99点.

欧洲央行近期购买主权债券,帮助一部分陷入债务困境的欧元区成员国推低借贷成本.该计划被认为对防止风险蔓延至关重要.

美国财政部长盖特纳周五参加于法国召开的七国集团(G7)财长会议时,对欧元区主要经济体施压,希望他们对欧元区较弱的经济体提供"明确的"金融援助,以此避免债务危机威胁到全球经济.

本周,标普500指数收挫1.7%,今年迄今已下跌8.2%.

部分大型企业股价下滑,之前奥巴马的演讲未提及允许大规模跨国企业以降低後的税率将估计为1.5兆(万亿)美元的海外获利汇回美国.

"软件公司和医药企业都有数十亿美元滞留海外,"Harris Private Bank投资长Jack Ablin称."很不幸,我们没有看到有关让这些资金回到国内的明确方案."

这些企业中,施乐(全录,Xerox)(XRX.N)重挫5.5%,报7.41美元.惠普(HPQ.N)下挫5.1%,报22.65美元.

华尔街日报援引消息人士话称,美国银行(BAC.N)高层人士已讨论在第一波重组中最多裁员4万人.该报纸报导称,这一数字尚未最终决定,可能有变化.[ID:nCN1957321].该银行股价下滑3.1%,报6.98美元.

全球最大汉堡连锁店麦当劳(MCD.N)公布,旗下开业至少13个月的餐馆8月全球营收增长3.5%,增幅低于预期,因日本市场销量骤降和美国市场缺乏新产品.该股跌4.1%,报84.02美元(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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