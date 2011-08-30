〔美国FED〕美联储在8月会议上考虑更大胆的行动--会议记录

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月30日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布的8月会议记录显示,美联储考虑在8月会议上考虑一系列的政策行动,以帮助处于困境中的经济,其中包括将利率政策前景与具体失业水平相挂钩的史无前列措施.
美联储决定将接近零的利率维持到2013年,这一决定引来美联储三位官员的异议,但在作出这一决定前,美联储官员表示,美国经济前景已严重恶化,今年上半年的经济疲弱不能再被认为仅仅是临时性因素引起.
"与会者认识到就业市场状况恶化,家庭支出放缓,消费者和企业信心下降,以及楼市持续疲弱,"美联储周二公布的8月9日会议记录显示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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