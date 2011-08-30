〔美国FED〕美联储在8月会议上考虑更大胆的行动--会议记录

路透华盛顿8月30日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布的8月会议记录显示,美联储考虑在8月会议上考虑一系列的政策行动,以帮助处于困境中的经济,其中包括将利率政策前景与具体失业水平相挂钩的史无前列措施.

美联储决定将接近零的利率维持到2013年,这一决定引来美联储三位官员的异议,但在作出这一决定前,美联储官员表示,美国经济前景已严重恶化,今年上半年的经济疲弱不能再被认为仅仅是临时性因素引起.