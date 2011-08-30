〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货因预报降雨而下滑,但收盘脱离低点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月30日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低,交易商表示,因预报称美国大平原将有降雨,可能在冬麦作物播种前增加土壤湿度.
但小麦价格收盘远高于日低,因玉米期货尾盘反攻,给此间市场提供了一些支撑.
美元走强令小麦期货整日承压.
美国农业部表示,民间出口商报称向不具名目的地出口了10.25万吨美国硬红冬麦,将在2011/12市场年度付运.
指标CBOT-12月小麦合约WZ1下跌4-1/4美分,收报每蒲式耳7.90-3/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为83,902口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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