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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 07:34 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货因预报降雨而下滑,但收盘脱离低点

路透芝加哥8月30日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低,交易商表示,因预报称美国大平原将有降雨,可能在冬麦作物播种前增加土壤湿度.

但小麦价格收盘远高于日低,因玉米期货尾盘反攻,给此间市场提供了一些支撑.

美元走强令小麦期货整日承压.

美国农业部表示,民间出口商报称向不具名目的地出口了10.25万吨美国硬红冬麦,将在2011/12市场年度付运.

指标CBOT-12月小麦合约WZ1下跌4-1/4美分,收报每蒲式耳7.90-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为83,902口.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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