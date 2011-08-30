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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 05:31 BJT

〔加拿大股市〕升至近两周高位,因商品价格上扬推高资源股

路透多伦多8月30日电---加拿大多伦多证交所S&P/TSX综合指数周二连升第四日,触及近两周最高,因商品价格上扬推高资源股.

包括矿业股在内的权重原材料板块指数上扬1.9%,因金价大涨逾2%,铜价也升至约一个月最高.

能源股升1.2%,因布兰特原油期货连升六日,至四周高位.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布8月会议记录提升了美联储将尽力采取更多措施刺激经济的预期,此间市场扩大升幅.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高129.86点,或1.04%,报12,634.71点,稍早触及8月17日以来最高12,664.72点.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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