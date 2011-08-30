〔美国债市〕MBS较可比公债利差收窄,因买家进场

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR芝加哥8月30日电---美国公债周二上扬,因欧元区债务危机持续的担忧、美国消费者信心指数降幅大于预期令风险厌恶情绪升温,且在美联储公布会议记录显示一些委员赞成更多积极的宽松政策後,美国公债持坚.
10年期公债升28/32,收益率报2.174%,两年期/10年期公债收益率差收窄近9个基点,至197基点.
抵押贷款支持债券(MBS)市场中,尽管价格上涨,但买家数量仍超过卖家.对冲基金和基金经理人据报超过了市场总计约15亿美元的供应.另外,中长线和短线资金继续买入,但银行藉价格上涨获利了结.整体成交温和,交易量为30日均值的82%.
1900GMT,票息为3.5%的30年期MBS升19个跳动点,票息为6.5%的30年期MBS升1/8个大点.票息为3.5-5.5%的15年期MBS升10个跳动点至1/64个大点.票息为3.5%和4%的MBS较互换利差收窄1/8个大点,票息为4.5和5%的MBS收窄2个跳动点,票息为5.5%和6%的MBS收窄5-6个跳动点.
周三市场将关注ADP民间就业报告以及芝加哥采购经理人指数和工厂订单数据.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。