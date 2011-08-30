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债券 | 2011年 8月 31日 星期三 05:45 BJT

〔美国债市〕MBS较可比公债利差收窄,因买家进场

IFR芝加哥8月30日电---美国公债周二上扬,因欧元区债务危机持续的担忧、美国消费者信心指数降幅大于预期令风险厌恶情绪升温,且在美联储公布会议记录显示一些委员赞成更多积极的宽松政策後,美国公债持坚.

10年期公债升28/32,收益率报2.174%,两年期/10年期公债收益率差收窄近9个基点,至197基点.

抵押贷款支持债券(MBS)市场中,尽管价格上涨,但买家数量仍超过卖家.对冲基金和基金经理人据报超过了市场总计约15亿美元的供应.另外,中长线和短线资金继续买入,但银行藉价格上涨获利了结.整体成交温和,交易量为30日均值的82%.

1900GMT,票息为3.5%的30年期MBS升19个跳动点,票息为6.5%的30年期MBS升1/8个大点.票息为3.5-5.5%的15年期MBS升10个跳动点至1/64个大点.票息为3.5%和4%的MBS较互换利差收窄1/8个大点,票息为4.5和5%的MBS收窄2个跳动点,票息为5.5%和6%的MBS收窄5-6个跳动点.

周三市场将关注ADP民间就业报告以及芝加哥采购经理人指数和工厂订单数据.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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