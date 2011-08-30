〔美国债市〕MBS较可比公债利差收窄,因买家进场

抵押贷款支持债券(MBS)市场中,尽管价格上涨,但买家数量仍超过卖家.对冲基金和基金经理人据报超过了市场总计约15亿美元的供应.另外,中长线和短线资金继续买入,但银行藉价格上涨获利了结.整体成交温和,交易量为30日均值的82%.

1900GMT,票息为3.5%的30年期MBS升19个跳动点,票息为6.5%的30年期MBS升1/8个大点.票息为3.5-5.5%的15年期MBS升10个跳动点至1/64个大点.票息为3.5%和4%的MBS较互换利差收窄1/8个大点,票息为4.5和5%的MBS收窄2个跳动点,票息为5.5%和6%的MBS收窄5-6个跳动点.