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商品期货 | 2011年 9月 12日 星期一 23:14 BJT

〔USDA报告〕9月8日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月12日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 09/08/11 09/01/11 09/01/11 09/09/10

初值 修正值 前值

小麦 15,716 23,085 21,156 32,210

燕麦 0 0 0 8

大麦 2,324 88 88 105

玉米 16,542 24,393 24,191 43,349

高粱 3,209 2,666 2,666 579

大豆 11,757 9,922 9,134 7,283

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 315,336 296,337

燕麦 151 34

大麦 5,330 413

玉米 21,040 60,148

高粱 3,401 1,034

大豆 13,695 10,584

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 李军;审校 母红

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