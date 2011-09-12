〔USDA报告〕9月8日止当周美国农作物出口检验报告(表)

全球金市：金价小幅上涨，因技术性买盘和美元下跌
“图表中方方面面都显示金价将上涨。”黄金交易商GoldSilver Central驻新加坡主管Brian Lan并称，金价可能测试1,230美元。
路透9月12日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 09/08/11 09/01/11 09/01/11 09/09/10
初值 修正值 前值
小麦 15,716 23,085 21,156 32,210
燕麦 0 0 0 8
大麦 2,324 88 88 105
玉米 16,542 24,393 24,191 43,349
高粱 3,209 2,666 2,666 579
大豆 11,757 9,922 9,134 7,283
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 315,336 296,337
燕麦 151 34
大麦 5,330 413
玉米 21,040 60,148
高粱 3,401 1,034
大豆 13,695 10,584
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 李军;审校 母红
“图表中方方面面都显示金价将上涨。”黄金交易商GoldSilver Central驻新加坡主管Brian Lan并称，金价可能测试1,230美元。
恶劣天气造成的航运中断，使得今年1月从澳洲黑德兰港发往中国的铁矿石货运量较前月下降7.8%。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)
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