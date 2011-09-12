〔欧洲汇市〕英镑/美元触及七个半月低点,因希腊债务忧虑

* 英镑兑美元跌至1月底来最低水准

* 欧元兑英镑脱离六个月低点,交易商指因空头回补

* 英国量化宽松政策前景也令英镑承压

路透伦敦9月12日电---英镑兑美元周一跌至七个半月低点,因投资人担心债务危机从欧元区蔓延,提振对美元的需求.

交易商称一欧洲投资银行抛售触动英镑止损卖单,一度将英镑兑美元压低至1.5774美元的1月底来低位,尾盘,英镑兑美元GBP=D4缩减部分跌幅,报1.5820美元,跌0.4%,未来几日可能进一步走软.

"我们预计英镑兑美元将下滑,因欧洲主权债危机继续升级."Bank of Tokyo-Mitsubishi汇市策略师Lee Hardman表示.

但"英镑可能跑赢欧元,尽管英国可能受欧洲问题的影响,但相对价值较便宜."

英镑兑欧元从六个月高位回落,因市场人士空头回补.但英镑看来将继续受到对希腊偿债能力持续忧虑的支撑.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.4%,报0.8625英镑,脱离日低0.8531英镑,这是3月初来最低.交易商表示,欧元兑英镑反弹是跟随欧元兑美元的升势,因市场人士轧平一些空头仓位,且一英国中长线账户在略低于0.8610英镑的水准买入.

技术图表显示欧元可能在约0.8660英镑遭遇阻力,这是8月31日至9月12日跌势的38.2%回档位.

英国央行可能考虑向经济注入更多刺激措施的可能性也令英镑兑美元等主要货币承压.(完)

--编译 李军;审校 母红

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