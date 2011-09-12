〔欧洲汇市〕英镑/美元触及七个半月低点,因希腊债务忧虑

香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
* 英镑兑美元跌至1月底来最低水准
* 欧元兑英镑脱离六个月低点,交易商指因空头回补
* 英国量化宽松政策前景也令英镑承压
路透伦敦9月12日电---英镑兑美元周一跌至七个半月低点,因投资人担心债务危机从欧元区蔓延,提振对美元的需求.
交易商称一欧洲投资银行抛售触动英镑止损卖单,一度将英镑兑美元压低至1.5774美元的1月底来低位,尾盘,英镑兑美元GBP=D4缩减部分跌幅,报1.5820美元,跌0.4%,未来几日可能进一步走软.
"我们预计英镑兑美元将下滑,因欧洲主权债危机继续升级."Bank of Tokyo-Mitsubishi汇市策略师Lee Hardman表示.
但"英镑可能跑赢欧元,尽管英国可能受欧洲问题的影响,但相对价值较便宜."
英镑兑欧元从六个月高位回落,因市场人士空头回补.但英镑看来将继续受到对希腊偿债能力持续忧虑的支撑.
欧元兑英镑EURGBP=D4升0.4%,报0.8625英镑,脱离日低0.8531英镑,这是3月初来最低.交易商表示,欧元兑英镑反弹是跟随欧元兑美元的升势,因市场人士轧平一些空头仓位,且一英国中长线账户在略低于0.8610英镑的水准买入.
技术图表显示欧元可能在约0.8660英镑遭遇阻力,这是8月31日至9月12日跌势的38.2%回档位.
英国央行可能考虑向经济注入更多刺激措施的可能性也令英镑兑美元等主要货币承压.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠