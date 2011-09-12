〔美国债市〕投资级别公司债市场一宗新债进场,Progress Energy发债

IFR纽约9月12日电---资本市场周一早受到投资人对希腊可能债务违约及其对全球市场影响的担忧左右.美国公债收益率曲线趋平,两年期公债收益率报0.193%,上周收报0.17%,30年期长债收益率报3.235%,上周收报3.26%.

在今日谨慎的市况中,美国投资级别公司债市场有一宗新债进场,发债企业为电力公用事业公司Progress Energy CarolinasPGN.N,这符合投资人的预期.

该公司发售5亿美元10年期首按债券,美银美林、摩根大通和苏格兰皇家银行为联席簿记行.集资所得将用于偿债及一般用途.

希腊公债价格跌至新低,因投资者认为希腊将被迫违约的机率不断攀升,令欧元区银行系统体质受到质疑.流动性几乎停滞的希腊短期公债市场收益率GR2YT=TWEB飙升19.8个百分点,至近83%.[GVD/EURCN](完)

--编译 李军;审校 母红

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